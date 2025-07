Ministra de externe a României vine la Chișinău

14:10

Un copil rom, umilit pe rețelele sociale. Ce face statul? Oxana Gumennaia – Adjuncta Avocatului Poporului – explică cum acționează Ombudsmanul pentru Drepturile Copilului în cazuri de bullying și discriminare: intervenție rapidă, monitorizare și demersuri către școală, poliție și autorități. The post Oxana Gumennaia: Strategii și soluții pentru prevenirea discriminării în școli appeared first on ALBASAT.