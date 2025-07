Cursul valutar oficial la 25.07.2025

09:50

Modificările aduse Codului Serviciilor Media Audiovizuale se aplică exclusiv serviciilor media neliniare – adică platformelor online care funcționează similar televiziunilor, cu difuzare organizată, periodică și regulată a conținutului audiovizual. Cu precizări în acest sens a venit președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, care menționează că nu orice reglementare înseamnă cenzură, transmite...