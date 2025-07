Sute de conturi false pe TikTok zilnic. IGP: Este o campanie de dezinformare

17:20

Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr va participa pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată de Consiliul Platformei DA, după consultări cu primarii și consilierii raionali și locali, transmite IPN. „Decizia nu a fost una simplă, dar necesară. A fost luată... The post Platforma DA a decis. Merge la parlamentare cu PAS appeared first on ALBASAT.