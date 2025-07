Peste 14 mii de contracte de închiriere a imobilelor, în prima jumătate a anului

13:40

După expirarea codului roșu de caniculă, România se confruntă cu instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni pentru mai multe regiuni din estul țării, Transilvania și Muntenia, unde sunt așteptate averse, vijelii și grindină. Totodată, sudul țării se află sub cod galben de vânt puternic până... The post România, sub cod portocaliu de furtuni și cod galben de vânt, după valul de caniculă appeared first on ALBASAT.