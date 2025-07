Tragedie în Step-Soci: Copil de nici 2 ani, găsit mort în canalizare după o noapte de căutări

12:30

O femeie de afaceri din Bălți a fost condamnată la 10 ani de închisoare, după ce a angajat să angajeze un fost deținut să o ucidă pe presupusa amantă a soțului său. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, tentativa de omor a fost dejucată înainte ca fapta...