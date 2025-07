Romii trebuie să înțeleagă rostul integrării în UE, liderul tinerilor romi

21:20

Inspectoratul de Poliție Nisporeni lansează o serie de oportunități de angajare pentru tinerii absolvenți ai facultăților, precum și pentru cei cu diplomă de bacalaureat. Instituția caută persoane motivate, dornice să construiască o carieră în domeniul ordinii publice și al securității, cu scopul de a întări echipele de poliție din Nisporeni....