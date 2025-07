Cel mai mare buget multianual UE, prezentat de Comisia Europeană. 100 de miliarde pentru Ucraina

13:10

Sancțiunile pentru tăierea și vătămarea arborilor în pădurile protejate cresc de zece ori. Majorarea se conține în noul regulament privind calculul despăgubirilor pentru încălcarea legislației silvice, aprobat miercuri de Guvern, transmite IPN. Ministerul Mediului precizează că necesitatea actualizării regulamentului constă în faptul că tarifele existente nu au mai fost modificate... The post Sancțiunile pentru tăierea și vătămarea arborilor în pădurile protejate cresc de 10 ori appeared first on ALBASAT.