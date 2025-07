Cine sunt candidații care aspiră la funcția de procuror general

17:20

Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că a fost inițiat un dosar penal în legătură cu cazul elevei care a fost agresată și umilită în curtea unei instituții de învățământ. Potrivit declarațiilor sale, în incident sunt implicați adolescenți din cel puțin cinci școli diferite.