UE condamnă atacurile hibride ale Rusiei și promite sprijin pentru Moldova

Rusia a sustras grâu ucrainean în valoare de cel puțin 530 de milioane de dolari de la începutul invaziei. La această concluzie a ajuns agenția Associated Press (AP), în urma unei investigații în care jurnaliștii au analizat imagini din satelit, documente, date de la transpondere și postări din rețelele sociale.