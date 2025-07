Concurenții electorali vor putea utiliza aproximativ 76 de milioane de lei la alegerile parlamentare

13:40

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea, condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, va fi eliberată condiționat, după ce a executat 3 ani și 10 luni de închisoare, ea decis joi Tribunalul Prahova. Decizia instanței este definitivă, scrie Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Era încrezătoare că vom avea o soluție pozitivă. … The post Elena Udrea va fi eliberată din închisoare. Decizia instanței, definitivă first appeared on ZUGO. Articolul Elena Udrea va fi eliberată din închisoare. Decizia instanței, definitivă apare prima dată în ZUGO.