Val de căldură peste R. Moldova: Avertizări Cod Galben și Portocaliu

Cinci persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, în urma unui decret semnat de președinta Maia Sandu. Decizia a fost luată în baza legislației privind cetățenia, în contextul constatării implicării acestora în activități incompatibile cu statutul de cetățean. Documentul, semnat la 17 iulie, invocă articolul 88 lit. c) din Constituție …