Denunțuri grave despre prelucrarea deșeurilor în R. Moldova. Dezvăluirile unuia dintre fondatorii inițiativelor de reciclare

13:30

Președintele Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski iau în considerare un acord care prevede achiziționarea de către Washington a unor drone ucrainene testate pe câmpul de luptă în schimbul achiziționării de arme din SUA de către Kiev, a declarat Zelenski într-un interviu acordat cotidianului „The New York Post”, relatează Reuters. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Volodimir Zelenski anunță un „mega-acord” cu Donald Trump first appeared on ZUGO. Articolul Volodimir Zelenski anunță un „mega-acord” cu Donald Trump apare prima dată în ZUGO.