Rezultate modeste în sesiunea suplimentară: Mai puțin de o treime dintre elevi au promovat examenele

19:00

Premierul britanic, Keir Starmer și omologul său german, Friedrich Merz, au semnat un acord care prevede un angajament de asistență reciprocă în cazul unui atac armat, scrie BBC. „V-am avut în Uniunea Europeană și am crezut că este suficient, dar acum aflăm că nu este suficient, așa că trebuie să …