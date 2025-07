8712 locuri bugetare în universitățile din R. Moldova. Când începe admiterea

10:20

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat după ce pe rețelele de socializare au apărut în aceste zile un video în care mai multe eleve agresează fizic și verbal o altă elevă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MEC, instituția colaborează cu polițiștii pentru documentarea cazului. În prezent, sunt în desfășurare acțiuni pentru identificarea elevelor