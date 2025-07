AUR din Republica Moldova îndeamnă conducerea de la Chișinău la prudență în relația cu România: „Avem datoria să construim punți, nu ziduri”

14:10

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 1 aprilie 2025, au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 34/2024 privind efectuarea decontărilor în numerar. Această lege stabilește modul de efectuare a decontărilor, limitele admise, modalitățile de control și sancțiunile aplicabile în caz de încălcare. Legea se aplică tuturor persoanelor juridice, indiferent de forma juridică sau […]