Suspendarea traficului rutier pe unele străzi din capitală

Ministerul Educației și Cercetării a adresat o solicitare oficială Consiliului pentru egalitate, prin care cere retragerea Avizului emis la 15 mai 2025 în cauza nr. 150/20. În acest aviz, Consiliul a susținut că denumirea disciplinei școlare „Istoria Românilor" ar reprezenta o formă de discriminare directă și a recomandat schimbarea acesteia. Ministerul Educației și Cercetării consideră […]