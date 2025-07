Renato Usatîi: Concertul din 14 iulie al trupei “Ruki Vverh” nu poate avea loc din motive care nu depind nici de mine, nici de interpreți. Concertul acestei trupe va avea loc la toamnă

12:10

Potrivit probatoriului administrat, în luna octombrie 2024, inculpata – nefiind angajată în câmpul muncii și fără nicio atribuție în calcularea sau eliberarea pensiilor – a încercat să influențeze alegătorii în favoarea unui partid politic, în contextul turului I al alegerilor prezidențiale din 20.10.2024. Aceasta a racolat mai multe persoane vârstnice, promițându-le un adaos lunar la […]