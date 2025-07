Congresul Uniunii Avocaților a decis: greva continuă

18:10

Numărul cetățenilor moldoveni care și-au anunțat intenția de a vota pe 28 septembrie în afara țării a depășit 8 600. Cele mai multe înregistrări prealabile indicate pe pagina Comisiei Electorale Centrală – circa 7 600 – sunt pentru Federația Rusă. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a atras atenția că în spatele acestor cifre s-ar putea ascunde […]