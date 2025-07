LIVE // Activiștii partidului  “Inima Moldovei” protestează la Parlament: Patru ani de trădare, minciună și distrugere!

13:10

Primăria municipiului Bălți anunță că, în baza unei decizii recente a Consiliului municipal, copiii cu dizabilități din oraș vor beneficia de un suport financiar în valoare de 1000 de lei, sub formă de voucher, pentru începutul anului școlar. Ajutorul este destinat elevilor cu grad de dizabilitate sever, accentuat sau mediu, care locuiesc în municipiul Bălți […]