Percheziții la proprietarul companiei care a construit blocul incendiat din Durlești

14:10

În weekend, polițiștii de patrulare au fost prezenți pe traseele din întreaga țară pentru a asigura siguranța participanților la trafic. Pe parcursul acțiunilor de control, au fost documentate peste 3.900 de abateri de la regulile de circulație. Printre acestea se numără cazuri de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, depășiri ale vitezei […] The post Peste 60 de șoferi prinși băuți și mii de amenzi aplicate în weekend appeared first on Omniapres.