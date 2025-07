19,9 milioane lei redirecționați către ONG-uri și entități religioase prin Legea 2%

12:10

În perioada ianuarie–iunie 2025, antreprenorii din Republica Moldova au beneficiat de compensații în valoare totală de 65,2 milioane de lei, pentru a acoperi costurile la energia electrică. În cele șase luni de implementare, 715 beneficiari unici au primit sprijin prin acest program, conceput pentru a reduce povara financiară asupra întreprinderilor mici și mijlocii, a susține […]