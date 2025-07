EUobserver: Trump vizează schimbarea regimurilor în Europa prin susținerea liderilor de extremă dreapta

10:00

Mama vicecampioanei olimpice Anastasia Nichita a publicat un mesaj video profund emoționant, în care cere ajutor pentru a putea continua tratamentul medical necesar. Femeia a suferit un accident grav în luna februarie și se confruntă cu complicații serioase de sănătate. „Mi s-au amputat degetele de la piciorul stâng. Rana nu se prinde, piciorul e deschis. […]