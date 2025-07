Reacția Anastasiei Nichita după acuzațiile publice ale mamei sale: „Nu voi răspunde cu critică, dar Dumnezeu știe cât am ajutat”

09:30

Astăzi, Chișinăul găzduiește primul summit bilateral Moldova–Uniunea Europeană. „Este o premieră simbolică, pentru prima dată liderii UE vin împreună la Chișinău ca să discute cu liderii noștri despre viitorul comun al Republicii Moldova în Uniunea Europeană", anunță Guvernul. Evenimentul va avea loc la Reședința de Stat, sub egida președintei Maia Sandu și va reuni, din […]