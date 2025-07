Horoscop 6 iulie 2025. Zodia care va avea mari cheltuieli

12:10

Deputata Olesea Stamate, exclusă din fracțiunea PAS, a făcut o serie de declarații despre presiuni prezența unei rețele organizate de trolli online, în contextul mesajelor sale. Ea susține că s-ar fi dat „anumite indicații" la cel mai înalt nivel: „Am aflat că activismul meu 'deranjează la vârf' și s-au dat 'anumite indicații'." În postarea sa, […]