LIVE // Ceremonia de Absolvire a Promoției 2025 a Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

Jurnalistul TV8, Andrei Captarenco, a fost lovit cu un steag în cap de către un protestatar venit s-o susțină pe bașcana Evghenia Guțul. Acesta a mers de la Judecătoria Buiucani la Inspectoratul de Poliție pentru a depune o plângere. Potrivit TV8, nu a fost singura agresiune la adresa colegului nostru. Acesta a fost și îmbrâncit