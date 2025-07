Peste 100 de pasageri ai cursei Paris–Chișinău, blocați de peste 24 de ore pe aeroportul Beauvais

11:30

Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, va candida pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare din septembrie. Popescu afirmă, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că această decizie reprezintă „un pas firesc spre consolidarea parcursului european al Republicii Moldova”, scrie NewsMaker.md. Potrivit acestuia, scrutinul din toamnă este unul, „fără exagerare, cel mai […] The post Un fost ministru de externe va candida la parlamentare pe lista PAS appeared first on Omniapres.