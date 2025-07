Lege nouă: Dronele care survolează ilegal Moldova pot fi distruse operativ

14:10

Doi funcţionari publici de la Serviciul de evidenţa populaţiei au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi alţi doi au fost plasaţi sub control judiciar, în dosarul actelor de identitate româneşti false pentru cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni, în care marţi au avut loc 206 percheziţii la sediile unor instituţii publice şi la locuintele unor […] The post Doi funcționari reținuți pentru acte românești false emise moldovenilor și altor cetățeni străini appeared first on Omniapres.