Natalia Morari a vorbit pentru prima dată despre lupta cu frigiderul și cele +21 de kilograme

17:10

Procuratura Bălți, oficiul Fălești anunță despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 35 de ani pentru comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate și corupere activă. Astfel, potrivit sentinței recent pronunțate de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, inculpatului i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de a […] The post A urcat băut la volan și a vrut să cumpere tăcerea polițiștilor: un bărbat a fost condamnat la închisoare și amendat cu 200.000 de lei appeared first on Omniapres.