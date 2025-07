Andrei Spînu: „După ani de chinuri podul de la Pruncul este gata. Trebuie să continuăm în același ritm”

15:40

Un dosar complex privind o escrocherie cu vânzări fictive de automobile a dus la condamnarea a 11 persoane, dintre care cinci executau deja pedepse în penitenciarul din Bălți. Escrocheria era coordonată din detenție și viza încasarea frauduloasă a unor sume cuprinse între 1.500 și 3.000 de euro de la cetățeni, sub pretextul aducerii unor mașini […] The post Escrocherie cu mașini fictive din Germania, dirijată din penitenciar: 11 persoane condamnate, prejudiciu de peste 4 milioane de lei appeared first on Omniapres.