Horoscop 30 iunie – PEȘTI – se conturează un proiect la orizont

10:20

Germania va oferi asistență pentru dotarea Armatei Naționale a Republicii Moldova și dezvoltarea infrastructurii militare. În Republica Moldova va fi dislocat un grup consultativ al Bundeswehr-ului, care va gestiona implementarea proiectelor incluse în acest program. Acest lucru este prevăzut în cadrul Programului de asistență al Guvernului Germaniei pentru echiparea forțelor armate străine. Ratificarea documentului a […] The post Germania va oferi asistență dezvoltarea infrastructurii militare a Republicii Moldova first appeared on HotNews.md.