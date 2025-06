Horoscop 22 iunie – SCORPION – o să faceți cunoștință cu cineva care va putea fi partener de business

16:10

Recunoscută oficial drept Marca Comercială a Anului 2024 de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Această distincție este o recunoaștere a muncii, dedicării și impactului pe care Double Case îl are asupra formării traderilor de succes și dezvoltarea educație financiară. Double Case a mai obținut și două medalii de aur la categoria […] The post Double Case — Marca Comercială a anului 2024 desemnată de către Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova first appeared on HotNews.md.