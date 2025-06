Horoscop 28 iunie – RAC – o să vă întâlniți cu oameni dragi

22:50

Preşedintele american Donald Trump a convocat marţi Consiliul Securităţii Naţionale (NSC) pe tema Războiului între Israel şi Iran, anunţă sub acoperirea anonimatului un reprezentant al casei Albe, relatează AFP. Această reuniune, care nu începuse încă, potrivit sursei citate, intervine după ce locatarul Casei Albe şi-a înăsprit rerorica împotriva Iranului şi liderului suprem iranian, ayatollahul Ali […]