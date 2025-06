Horoscop 20 iunie – PEȘTI – vă intră de undeva niște ban

09:10

Anularea surprinzătoare a primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România din cauza acuzațiilor de dezinformare orchestrată de Rusia, a declanșat o dezbatere aprinsă despre democrație, cenzură și suveranitate națională. În timp ce figuri precum Donald Trump Jr. și Elon Musk au amplificat narativele naționaliste pe platforma X, autoritățile române au ripostat cu măsuri […] The post New York Times despre boți TikTok, indignare MAGA și lupta online pentru viitorul unei democrații first appeared on HotNews.md.