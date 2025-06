VIDEO Cum au efectuat SUA operațiunea militară din Iran: 12 bombe anti-buncăr și 30 de rachete de croazieră lansate de pe submarine

17:20

Olesea Stamate îl invit repetat pe Igor Grosu la o dezbatere publică – nu doar despre Curtea Constituțională, ci despre mai multe subiecte esențiale pentru democrație. Transparența nu este un moft. Este o promisiune electorală!, îi amintește Olesea Stamate. Domnule Grosu, înțeleg că pentru partidul aflat la guvernare, recomandările Comisiei de la Veneția sunt „consultative", […]