Horoscop 29 iunie – PEȘTI – o apariție cu totul neașteptată – vine cineva care știe că o să vă bucurați

09:50

Perioada electorală pentru alegerile parlamentare, programate pentru 28 septembrie, va începe pe 14 iulie, conform Programului calendaristic aprobat de către Comisia Electorală Centrală (CEC). Documentul este structurat în 12 capitole și cuprinde 121 de acțiuni necesare pentru pregătirea și desfășurarea scrutinului, transmite ipn.md. Potrivit președintei CEC, Angelica Caraman, în programul calendaristic au fost incluse activități […] The post De pe 14 iulie începe perioada electorală pentru parlamentare first appeared on HotNews.md.