Cât costă vehiculele blindate de la BDSP Fulger

18:30

Partidul Democrația Acasă (PDA) a anunțat lansarea unei campanii naționale pentru identificarea a „100 de patrioți” care vor face parte din lista electorală a formațiunii la alegerile parlamentare din toamna acestui an. Informația a fost prezentată de liderul partidului, Vasile Costiuc, în cadrul unei conferințe organizate după revenirea dintr-o vizită oficială în Statele Unite ale […] The post VIDEO Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, a invitat americanii pentru a cerceta modul în care PAS a cheltuit banii first appeared on HotNews.md.