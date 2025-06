BREAKING NEWS. Sergiu Litvinenco și Domnica Manole, numiți judecători la Curtea Constituțională

16:40

Economia Republicii Moldovei continuă să scadă. În primul trimestru al anului 2025, PIB-ul, a scăzut în termeni reali cu 1,2% pe an. Recesiunea economică a fost înregistrată pentru al treilea trimestru consecutiv". Potrivit Biroului Național de Statistică, valoarea adăugată brută (VAB) totală din economie, care reprezintă 85 la sută din PIB, a scăzut cu 1,4 […]