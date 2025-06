Atacul de duminică a fost cel mai masiv bombardament rus de la începutul războiului din Ucraina

09:50

Rezultatele preliminare ale examenului național de bacalaureat 2025 au fost publicate joi, 26 iunie, în cele 91 de centre din întreaga țară și pot fi accesate și online, pe platforma bac.gov.md. Candidații își pot vizualiza testele și notele folosind datele de acces oferite de instituțiile de învățământ.