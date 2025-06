Salariații vor putea beneficia de tichete de vacanță pentru servicii turistice în Republica Moldova

10:10

Doi cetățeni ai Republicii Moldova ar fi fost fost reținuți pe 25 iunie la Moscova. Aceștia sunt acuzați de autoritățile ruse că ar fi agenți sub acoperire ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova. Informația a fost publicată de agenția rusă TASS, care citează un comunicat al Serviciului Federal de Securitate (FSB)