UE ne oferă 300 de milioane de euro pentru investiții în economie, infrastructură și educație

13:40

Persoanele implicate în conflicte civile, de familie sau de muncă vor fi obligate să participe la o ședință de mediere înainte de a se adresa instanței, prevede un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției și susținut de Comisia juridică, numiri și imunități. Măsura are scopul de a reduce volumul de lucru al instanțelor și … The post Medierea va fi obligatorie în cazul anumitor litigii first appeared on ZUGO. Articolul Medierea va fi obligatorie în cazul anumitor litigii apare prima dată în ZUGO.