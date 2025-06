Slovacia cochetează cu ieșirea din NATO și cu ideea neutralității: „Ne-ar prinde bine” – spune premierul Robert Fico

16:20

Ministerul Justiției și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația apărută în comuna Boldurești, unde fostul primar Nicanor Ciochină, acuzat că a provocat un accident mortal în urma căruia a decedat un adolescent, a fost reales în funcție. Ministerul a reamintit că, potrivit legislației în vigoare, justiția este înfăptuită exclusiv de Curtea Supremă de Justiție, instanțele […]