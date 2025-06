LIVE // Marșul Suveranității

16:40

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va acorda finanțare suplimentară în valoare de 40 de milioane de euro pentru reabilitarea a patru drumuri naționale din țară. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor și semnarea modificării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și BERD privind realizarea lucrărilor […] The post BERD oferă 40 de milioane de euro în plus pentru reabilitarea drumurilor naționale din Moldova appeared first on Omniapres.