PAS anunță alte trei nume pentru lista sa electorală

Serviciul Vamal al Republicii Moldova avertizează cetățenii cu privire la un document fals, prezentat sub forma unei așa-zise „Scrisori de garanție/Acord", care circulă în spațiul public. Documentul conține informații eronate despre presupuse plăți necesare pentru eliberarea bagajelor și nu are niciun temei legal. Instituția precizează ferm că nu emite și nu transmite astfel de documente, […]