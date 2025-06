Președinta Maia Sandu a primit Premiul Franz Josef Strauss de 10 000 de euro

13:10

Primăria Chișinău anunță că, începând cu 1 august 2025, continuă acordarea ajutorului material unic de 700 de lei pentru elevii proveniți din familii social-vulnerabile, în contextul pregătirii pentru noul an școlar. Ajutorul se acordă pe baza unei cereri depuse la instituția de învățământ, însoțită de actele justificative, conform prevederilor Regulamentului aprobat de Consiliul Municipal Chișinău.