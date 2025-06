MAI: aproape 200 de străini cu risc pentru securitate națională au încercat să ajungă la Chișinău

13:10

Un nou scandal la Chișinău, legat de participarea sportivil ruși la un eveniment organizat de Primăria Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a emis o declarație fermă în legătură cu organizarea unui eveniment sportiv prezentat ca „Campionat European de Kickboxing", programat între 22 și 27 iunie 2025 la Manejul de Atletism din Chișinău. Ministerul condamnă […]