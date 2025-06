VIDEO //Copil de 5 ani pe trotinetă, printre mașini, pe Calea Ieșilor. Poliția a intervenit prompt

15:30

O femeie din Soroca și-ar fi aruncat pruncul într-o fântână, după ce și-ar fi făcut o întrerupere de sarcină la domiciliu. Despre aceasta a comunicat ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca, Svetlana Talpă, notează IPN.md. Oamenii legii au fost alertați de angajații Spitalului raional, care i-au acordat ajutor medical femeii de 36 de […]