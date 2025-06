Expert: Populația ocupată din Moldova se prăbușește la un nou minim istoric

15:30

Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", și-a anunțat participarea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde liderii celor mai mari economii ale lumii vor discuta despre dezvoltare și colaborare. Ea a spus că „pentru ca Moldova să trăiască și să se dezvolte, are nevoie de investiții, piețe noi, resurse accesibile și parteneriate […]