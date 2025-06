video | Accident rutier lângă Orhei. Patru persoane au fost rănite

17:00

Ministerul Apărării informează că, pe parcursul lunii iunie, vor avea loc deplasări ale tehnicii militare pe drumurile naționale din centrul și sudul Republicii Moldova, între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Autoritățile subliniază că aceste mișcări fac parte din programul obișnuit de pregătire și instruire a … The post Tehnică militară pe drumurile naționale. Ministerul Apărării: „Nu are legătură cu situația de securitate din regiune” first appeared on ZUGO. Articolul Tehnică militară pe drumurile naționale. Ministerul Apărării: „Nu are legătură cu situația de securitate din regiune” apare prima dată în ZUGO.