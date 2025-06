Ministerul Educației taie finanțarea Federația de Karate-Do după un audit. Ce nereguli s-au depistat

09:00

Republica Moldova își conduce astăzi pe ultimul drum pe Eugen Doga, compozitorul care a scris pagini de aur în istoria muzicii naționale și internaționale. În semn de respect pentru întreaga sa contribuție artistică, autoritățile au declarat ziua de 5 iunie zi de doliu național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Evenimentele funerare au început dis-de-dimineață, la …