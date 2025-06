Câte secții de votare vor fi deschise pentru alegerile parlamentare? Precizările CEC

11:30

Preşedintele Donald Trump a decis să interzică intrarea în Statele Unite a cetăţenilor din 12 ţări pentru a „proteja" ţara de „teroriştii străini". Într-o înregistrare video, el a citat recentul atac din Colorado asupra unei manifestaţii în sprijinul ostaticilor israelieni pentru a-şi explica decizia, informează News.ro.